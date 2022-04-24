В ворота «Ливерпуля» не назначено ни одного пенальти за последние 46 матчей АПЛ

«Ливерпуль» продолжает впечатляющую серию матчей, в которых соперникам не доводилось бить пенальти в их ворота.

46 матчей подряд «красные» не допускают у своих ворот пенальти в матчах Английской премьер-лиги, сообщает Opta. Это самая продолжительная действующая серия среди всех команд чемпионата.

Второе место в рейтинге занимает «Манчестер Сити» (24 матчей подряд без пенальти у собственных ворот), третий показатель у «Эвертона» (19), четвёртый – у «Ньюкасла» (18), а замыкает пятёрку лидеров «Астон Вилла» (14).

Сам «Ливерпуль» в текущем розыгрыше АПЛ исполнил 8 пенальти, реализовав 7 из них.