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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В ворота «Ливерпуля» не назначено ни одного пенальти за последние 46 матчей АПЛ

24 Апреля 2022 • 22:54 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

«Ливерпуль» продолжает впечатляющую серию матчей, в которых соперникам не доводилось бить пенальти в их ворота.

46 матчей подряд «красные» не допускают у своих ворот пенальти в матчах Английской премьер-лиги, сообщает Opta. Это самая продолжительная действующая серия среди всех команд чемпионата.

Второе место в рейтинге занимает «Манчестер Сити» (24 матчей подряд без пенальти у собственных ворот), третий показатель у «Эвертона» (19), четвёртый – у «Ньюкасла» (18), а замыкает пятёрку лидеров «Астон Вилла» (14).

Сам «Ливерпуль» в текущем розыгрыше АПЛ исполнил 8 пенальти, реализовав 7 из них.

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Ливерпуль
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окончен Челси 1:0 Вест Хэм 1.50 4.40 6.70
окончен Ливерпуль 2:0 Эвертон 1.20 6.70 16.00
25.04  22:00 Кристал Пэлас ... Лидс 2.12 3.55 3.50
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