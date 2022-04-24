«Ливерпуль» продолжил сражение за победу в чемпионате Англии

«Ливерпуль» в матче 34-го тура чемпионата Англии с уверенным счётом на своём поле обыграл «Эвертон» (2:0).

Победу «Ливерпулю» принесли точные удары защитника Эндрю Робертсона, которому сделал голевую передачу Мохамед Салах, а также гол, сделанный игроками, вышедшими на замену, - Дивоком Ориги и Луисом Диасом, оформившему ассист.

Победа позволила «Ливерпулю» вновь приблизиться к «Манчестер Сити» – команды разделяет всего одно очко в турнирной таблице.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт на выезде против «Ньюкасла», а «Эвертон», находящийся в зоне вылета на 18-м месте, сразится с «Челси».