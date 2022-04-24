«Ливерпуль» продолжил сражение за победу в чемпионате Англии

«Ливерпуль» в матче 34-го тура чемпионата Англии с уверенным счётом на своём поле обыграл «Эвертон» (2:0).
Победу «Ливерпулю» принесли точные удары защитника Эндрю Робертсона, которому сделал голевую передачу Мохамед Салах, а также гол, сделанный игроками, вышедшими на замену, - Дивоком Ориги и Луисом Диасом, оформившему ассист.
Победа позволила «Ливерпулю» вновь приблизиться к «Манчестер Сити» – команды разделяет всего одно очко в турнирной таблице.
Следующий матч «Ливерпуль» проведёт на выезде против «Ньюкасла», а «Эвертон», находящийся в зоне вылета на 18-м месте, сразится с «Челси».
Протокол игры
|(1:0) Робертсон Эндрю62'
|(2:0) Ориги Дивок85'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент • 58'Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Кейта Наби 60' (Ориги Дивок ( 60') •Фабиньо Энрике•Алькантара Тьяго•Салах Мохамед•Жота Диогу 82' (Хендерсон Джордан ( 82') •Мане Садио 45' 61' (Диас Луис ( 61')
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Холгейт Мэйсон•Кин Майкл•Миколенко Виталий•Дукуре Абдулай • 45'Аллан Маркес 66' 73' (Алли Деле ( 73') •Айуоби Алекс•Грэй Демарай 77' (Рондон Саломон ( 77') •Ришарлисон•Гордон Энтони 25'
24 апреля. Стадион "Энфилд".