Кавлерт-Льюин пропустит дерби против «Ливерпуля»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин пропустит ближайший матч своей команды. Об этом на своей пресс-конференции подтвердил главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард. Напомним, на выходных «Эвертон» отправится на выездное мерсисайдское дерби против «Ливерпуля».

«Мы провели обследование. К сожалению, Калверт-Льюин будет вынужден пропустить от 10 дней до двух недель. Это значит, что мы определённо не можем на него рассчитывать в ближайших нескольких матчах», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье 24 апреля в 18:30 по московскому времени.