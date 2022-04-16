У Салаха всего 1 гол в последних 12 матчах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах проводит не самый результативный отрезок.

В последних 12 матчах за клуб и за сборную Египта во всех турнирах Салах поразил ворота лишь однажды – с пенальти в поединке с «Брайтоном» 12 марта в рамках АПЛ. С тех пор 29-летний футболист не может забить уже в восьми матчах подряд, включая две игры за сборную против Сенегала в финале плей-офф за путёвку на ЧМ-2022.

При этом Салах остаётся лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 20 голами в 29 поединках. В Лиге чемпионов египтянин отличился 8 раз в 10 встречах, но не смог поразить ворота «Интера» (в ответной игре) и не отметился результативным действием в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой».