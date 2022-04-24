«Ливерпуль» и «Эвертон» разделяет наибольшее количество очков на момент личной встречи за всю историю чемпионатов Англии

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги сражающийся за чемпионский титул «Ливерпуль» принимает в домашнем матче «Эвертон». В настоящий момент команды разделяют в турнирной таблице целых 47 очков - в то время как «Ливерпуль», идущий вторым в таблице, набрал уже 76 очков, на счету «ирисок» их - лишь 29.

Разница в 47 очков - это абсолютный рекорд мерсисайдского дерби, еще ни разу в истории противостояния этих команд в английском чемпионате между ними не было столь большой разницы.

Следить за онлайн-трансляцией матча между «Ливерпулем» и «Эвертоном» можно по ссылке на наш сайт.