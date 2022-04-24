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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Эвертон» разделяет наибольшее количество очков на момент личной встречи за всю историю чемпионатов Англии

24 Апреля 2022 • 20:12 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги сражающийся за чемпионский титул «Ливерпуль» принимает в домашнем матче «Эвертон». В настоящий момент команды разделяют в турнирной таблице целых 47 очков - в то время как «Ливерпуль», идущий вторым в таблице, набрал уже 76 очков, на счету «ирисок» их - лишь 29.

Разница в 47 очков - это абсолютный рекорд мерсисайдского дерби, еще ни разу в истории противостояния этих команд в английском чемпионате между ними не было столь большой разницы.

Следить за онлайн-трансляцией матча между «Ливерпулем» и «Эвертоном» можно по ссылке на наш сайт

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон
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окончен Брайтон 2:2 Саутгемптон 2.02 3.40 3.90
окончен Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон 2.65 3.00 2.95
окончен Челси 1:0 Вест Хэм 1.50 4.40 6.70
окончен Ливерпуль 2:0 Эвертон 1.20 6.70 16.00
25.04  22:00 Кристал Пэлас ... Лидс 2.12 3.55 3.50
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