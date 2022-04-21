Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» и «Эвертон» проявляют интерес к нападающему «Челси»

21 Апреля 2022 • 10:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1.19 6.80 15.00
24.04 18:30

«Лидс» и «Эвертон» заинтересованы в подписании бельгийского нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает teamTalk.

По сведениям источника, лондонцы готовы расстаться со своим игроком, если получат достойное предложение. Напомним, в настоящий момент 28-летний форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды .

В текущем сезоне Батшуайи провёл за турецкую команду 37 матчей во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав пять результативных передач. В составе «Челси» на счету бельгийца 25 голов и шесть передач в 77 играх.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 10 миллионов евро.         

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Бешикташ Эвертон Миши Бачуайи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
11:11 · Англия. Премьер-лига
Тухель объяснил, почему заменил Кристенсена
11:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Челси» раскритиковал Лукаку
10:55 · Англия. Премьер-лига
Дрогба и Агуэро вошли в зал славы АПЛ 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет купить игрока из «Рейнджерс»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» и «Эвертон» проявляют интерес к нападающему «Челси»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Конте нужны шесть новых футболистов
09:36 · Англия. Премьер-лига
Конте намерен усилить оборону «Тоттенхэма» игроками «Торино»
08:51 · Англия. Премьер-лига
Сильвестри: Игроки «Манчестер Юнайтед» не знают, как защищаться
08:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Сейчас никто из игроков не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Источник: В «МЮ» определились с датой официального объявления о назначении тен Хага
01:07 · Англия. Премьер-лига
Артета впечатлён настроем своей команды после победы над «Челси»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о поражении от «Арсенала»: «Челси» не усвоил уроки»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола одержал 250-ю победу с «Манчестер Сити», став рекордсменом Англии
20 Апреля
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» снова лидирует после разгрома «Брайтона» 3
Все новости
Рекомендуем