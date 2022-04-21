«Лидс» и «Эвертон» проявляют интерес к нападающему «Челси»

«Лидс» и «Эвертон» заинтересованы в подписании бельгийского нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает teamTalk.

По сведениям источника, лондонцы готовы расстаться со своим игроком, если получат достойное предложение. Напомним, в настоящий момент 28-летний форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды .

В текущем сезоне Батшуайи провёл за турецкую команду 37 матчей во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав пять результативных передач. В составе «Челси» на счету бельгийца 25 голов и шесть передач в 77 играх.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 10 миллионов евро.