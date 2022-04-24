«Эвертон» сделал наименьшее количество передач за первый тайм матча АПЛ с 2006 года

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги сражающийся за чемпионский титул «Ливерпуль» принимает в домашнем матче «Эвертон». Подопечные Фрэнка Лэмпарда избрали на этот матч откровенно разрушительную стратегию, совершенно не стараясь цепляться за мяч.

В результате за весь первый тайм мерсисайдского дерби «ириски» сделали только 32 передачи - и это наихудший результат в английской Премьер-лиге с 2006 года, когда «Уотфорд» сделал только 30 передач в первом тайме матча с «Портсмутом».

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