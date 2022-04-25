Каррагер: «Гордон был одним из лучших на поле, он отличный футболист»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер после матча 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» (2:0) поделился мнением об игре полузащитника «ирисок» Энтони Гордона.

«Гордон был одним из лучших на поле, он доставил «Ливерпулю» огромные проблем. Я знаком с некоторыми его друзьями и родственниками. Гордон — отличный футболист», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

В текущем сезоне 21-летний вингер провёл за «Эвертон» 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.