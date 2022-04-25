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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Гордон был одним из лучших на поле, он отличный футболист»

25 Апреля 2022 • 11:54 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер после матча 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» (2:0) поделился мнением об игре полузащитника «ирисок» Энтони Гордона.

«Гордон был одним из лучших на поле, он доставил «Ливерпулю» огромные проблем. Я знаком с некоторыми его друзьями и родственниками. Гордон — отличный футболист», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

В текущем сезоне 21-летний вингер провёл за «Эвертон» 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Джейми Каррагер Энтони Гордон
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