Сафиуллин: «Слуцкий делал пиар Казани и Татарстана»

Председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин поделился мнением о бывшем главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

Сафиуллин назвал Слуцкого профессиональным специалистом, отметив достижения этого тренера в России и его опыт работы в зарубежных клубах. Также функционер подчеркнул, что Слуцкий сумел добавить Татарстану популярности.

«Очень хорошо, что Леонид Викторович умел общаться с болельщиками, находить общий язык и в хорошем смысле делал пиар Казани и Татарстана», — приводит слова Сафиуллина «Татарстан-24».

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года по ноябрь 2022. После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.