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Первая лига

Сафиуллин: «Слуцкий делал пиар Казани и Татарстана»

04 Марта 2023 • 11:41 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин поделился мнением о бывшем главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

Сафиуллин назвал Слуцкого профессиональным специалистом, отметив достижения этого тренера в России и его опыт работы в зарубежных клубах. Также функционер подчеркнул, что Слуцкий сумел добавить Татарстану популярности.

«Очень хорошо, что Леонид Викторович умел общаться с болельщиками, находить общий язык и в хорошем смысле делал пиар Казани и Татарстана», — приводит слова Сафиуллина «Татарстан-24».

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года по ноябрь 2022. После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Марат Сафиуллин
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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