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Первая лига

«Рубин» нацелился на болгарского форварда

13 Февраля 2023 • 21:03 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Казанский «Рубин» может усилиться болгарским нападающим Димитаром Митковым, ныне выступающим на своей родине за столичный «Локомотив». Об этом сообщил российский журналист Иван Карпов. Казанский клуб может взять игрока в аренду, о чем сейчас и договариваются клубы.

В текущем сезоне высокий 22-летний игрок провёл в чемпионате Болгарии 17 матчей, в них он забил семь голов и отдал один ассист. Связан с «Локо» игрок контрактом до середины следующего года.

Напомним, ранее казанцы представили двух новичков этой зимы – это форвард Мераби Уридия и защитник Максим Ширяев. «Рубин» занимает третье место в Первой лиге.

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Рубин Трансферы футбола - зима 2023 Димитар Митков
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