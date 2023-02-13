«Рубин» нацелился на болгарского форварда

Казанский «Рубин» может усилиться болгарским нападающим Димитаром Митковым, ныне выступающим на своей родине за столичный «Локомотив». Об этом сообщил российский журналист Иван Карпов. Казанский клуб может взять игрока в аренду, о чем сейчас и договариваются клубы.

В текущем сезоне высокий 22-летний игрок провёл в чемпионате Болгарии 17 матчей, в них он забил семь голов и отдал один ассист. Связан с «Локо» игрок контрактом до середины следующего года.

Напомним, ранее казанцы представили двух новичков этой зимы – это форвард Мераби Уридия и защитник Максим Ширяев. «Рубин» занимает третье место в Первой лиге.