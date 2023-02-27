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Первая лига

«Рубин» в контрольном матче обыграл «Шинник»

27 Февраля 2023 • 20:23 Комментировать
Родина Москва
...
Шинник
05.03 15:00

Сегодня в Турции прошла контрольная встреча двух клубов Первой лиги – казанский «Рубин», идущий в группе лидеров, встречался с ярославским «Шинником» из середины турнирной таблицы. Победу с небольшим перевесом в счёте одержали казанцы – 2:1. Голами в составе казанского клуба отличились Мераби Уридия и Виталий Лисакович, а в составе «Шинника» голом отметился Андрей Савинов.

Напомним, что Первая лига возвращается на стадионы России уже в эти выходные. «Шинник» 5 марта отправится в Москву, где встретится с «Родиной», а «Рубину» предстоит выезд в Краснодар в гости к «Кубани».

Казанский клуб идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, «Шинник» - девятый.

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Шинник Рубин
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