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Первая лига

«Рубин» вырвался на второе место, обыграв «Кубань»

06 Марта 2023 • 19:23 Комментировать
ФК Кубань
1:2
Рубин
окончен

В 21-м туре Первой лиги встретились «Кубань» и «Рубин». После подачи Артёма Попова со штрафного защитник хозяев смог выбить мяч с ленточки. Илья Самошников опасно пробил с левого края поля - парировано. В конце тайма казанцы добились своего, Александр Зотов дальним выстрелом послал мяч за линию ворот рикошетом от перекладины. Еще до перерыва «Кубань» отыгралась, Нури Абдоков со штрафного пробил без шансов для вратаря.

На 49-й минуте «Рубин» забил победный гол - последовал прострел с корнера, и в гуще игроков Алексей Грицаенко протолкнул его в сетку. Виталий Лисакович мог снимать все вопросы о победителе, но попал в голкипера, оказавшись сам перед воротами. Также Сослан Таказов не сумел сравнять ударом головой, парировано на ленточке.

Победа 2:1 выводит «Рубин» на второе место, кубанцы - на третьей строчке с конца.

Протокол игры  
ФК Кубань1:2Рубин
  42'Зотов Александр (0:1)
(1:1) Абдоков Нури45'  
  49'Грицаенко Алексей (1:2)
Нестеренко ЮрийСмирнов АлександрСидоров МаксимПозняк АлександрТаказов СосланШерешков Андрей 78' (Щёткин Алексей ( 78') Махатадзе ГеоргийМосейчук Илья 64' (Муталиев Аслан ( 64') Абдоков Нури  62'Цаллагов Дзамболат 79' (Лаук Максим ( 79') Архипов Артём
Запасные: Гурфов АзаматЕщенко СергейЛобкарёв ВладимирСолоп АркадийГолосов ИльяБайрыев Азат
Дюпин ЮрийСамошников Илья  38' 60' (Кабутов Дмитрий ( 60') Грицаенко АлексейШиряев МаксимМартынович АлександрБезруков Руслан  76' 81' (Тесленко Егор ( 81') Зотов Александр  43'Горбунов Игорь 61' (Дзагоев Алан ( 61') Попов АртёмФамейе Джоэль 46' (Митков Димитар ( 46') Лисакович Виталий 72' (Уридия Мераби ( 72')
Запасные: Янович НикитаРожков ИльяАпшацев МаратЛомовицкий АлександрБеленов АлександрАшурматов РустамИванов Олег
06 марта.

 

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