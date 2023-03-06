«Рубин» вырвался на второе место, обыграв «Кубань»

В 21-м туре Первой лиги встретились «Кубань» и «Рубин». После подачи Артёма Попова со штрафного защитник хозяев смог выбить мяч с ленточки. Илья Самошников опасно пробил с левого края поля - парировано. В конце тайма казанцы добились своего, Александр Зотов дальним выстрелом послал мяч за линию ворот рикошетом от перекладины. Еще до перерыва «Кубань» отыгралась, Нури Абдоков со штрафного пробил без шансов для вратаря.

На 49-й минуте «Рубин» забил победный гол - последовал прострел с корнера, и в гуще игроков Алексей Грицаенко протолкнул его в сетку. Виталий Лисакович мог снимать все вопросы о победителе, но попал в голкипера, оказавшись сам перед воротами. Также Сослан Таказов не сумел сравнять ударом головой, парировано на ленточке.

Победа 2:1 выводит «Рубин» на второе место, кубанцы - на третьей строчке с конца.