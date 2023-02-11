Абидаль рассказал, за счёт чего «Рубину» удалось обыграть «Барселону» в 2009 году

Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль поделился воспоминаниями о матче против «Рубина», который состоялся 20 октября 2009 года в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что в той встрече сенсационную победу одержала казанская команда со счётом 2:1.

По мнению Абидаля, «Рубин» обыграл «сине-гранатовых» благодаря слаженным действиям своих игроков.

«Та команда была сильна в своём единстве. Каждый игрок по отдельности был ниже уровня «Барселоны», но в том матче сработали слаженные командные действия», — приводит слова Абидаля «Чемпионат».

Отметим, что в общей сложности «Рубин» и «Барселона» встречались между собой в Лиге чемпионов четыре раза, и только в одной встрече испанскому гранду удалось одержать победу.