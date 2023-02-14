Олег Иванов назвал важнейших тренеров в карьере

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов назвал самых важных тренеров в его карьере. В список вошли всего три специалиста.

«Первый – это Станислав Черчесоа, он дал мне вторую жизнь после ситуации с «Ростовом». Я тогда несколько месяцев играл за любителей, вариантов других не было, но он поверил в меня. Я реально думал заканчивать с футболом, но он предложил на сборы съездить», - цитирует Иванова «РБ Спорт».

Вторым тренером Иванов назвал Леонида Слуцкого, который в конце прошлого года покинул «Рубин» - он верил в игрока, несмотря на неспортивное поведение. Третьим тренером в списке стал Павел Яковенко.