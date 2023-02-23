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Первая лига

Агент Ломовицкого: «У меня нет никаких претензий к «Рубину»

23 Февраля 2023 • 15:39 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Дмитрий Агеев, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, заявил, что не имеет претензий к казанскому клубу.

Напомним, ранее палата РФС по разрешению споров установила запрет на регистрацию «Рубином» новых игроков, так как казанцы имели задолженности перед несколькими агентами, в том числе и перед Агеевым. Однако 21 февраля этот запрет был снят.

Агеев подтвердил, что «Рубин» выплатил ему необходимую сумму.

«В «Рубине» сказали абсолютную правду — они действительно выплатили задолженности всем агентам. У меня нет никаких претензий к клубу, история закончилась благополучно», — приводит слова Агеева Sport24.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. От лидера чемпионата «Балтики» казанцы отстают на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Ломовицкий Дмитрий Агеев
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