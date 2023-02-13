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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Слуцкий может испытать себя в качестве комментатора»

13 Февраля 2023 • 14:43 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об экс-наставнике «Рубина» Леониде Слуцком, который с ноября прошлого года находится без работы.

По мнению журналиста, Слуцкий может развиться в качестве шоумена или же комментатора.

«Леонид Викторович вполне может развиваться в качестве стендапера, ведущего ютуб-шоу, также на телевидении может себя попробовать без проблем. Он может испытать себя даже в качестве комментатора», — цитирует Губерниева Metaratings.

При этом Губерниев отметил, что заканчивать тренерскую карьеру на плохой ноте Слуцкому не стоит, поэтому специалисту следует возглавить новую команду и чего-нибудь с ней добиться.

Напомним, что помимо «Рубина», ранее Слуцкий также возглавлял ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Дмитрий Губерниев
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