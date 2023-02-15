Домингес: «Ностальгирую по временам, когда российские клубы отжигали в Европе»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес признался, что скучает по российским клубам в еврокубках.

Напомним, весной прошлого года УЕФА отстранила наши команды от участия во всех международных турнирах.

«Ностальгирую по тем временам, когда российские клубы отжигали в Европе. Например, как мы с «Рубином» когда-то. Но, к сожалению, я не могу с этим ничего поделать», — цитирует Домингеса «Матч ТВ».

Отметим, что в составе «Зенита» Домингес выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также аргентинский футболист стал одним из главных творцов знаменитой победы «Рубина» над «Барселоной» осенью 2009 года со счётом 2:1.