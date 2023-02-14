Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Абидаль снова вспомнил легендарную победу «Рубина» над «Барселоной»

14 Февраля 2023 • 17:55 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль вспомнил славную страницу истории казанского «Рубина», а именно победу над «сине-гранатовыми» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в 2009 году.

«Они провели фантастический матч и заслужили победу. Они играли от обороны? Это неважно, против «Барселоны» ты вынужден обороняться и ждать своих шансов», - цитирует Абидаля «Матч-ТВ».

Тот знаменитый матч, напомним, тогда завершился со счётом 2:1 в пользу гостей из Казани, голами в коллективе Курбана Бердыева отличились Гёкдениз Карадениз и Александр Рязанцев. У «Барселоны» забил Златан Ибрагимович, тренеровал «сине-гранатовых» тогда Хосеп Гвардиола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рубин Эрик Абидаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФК КУБАНЬ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
17:55 · Россия. Первая лига
Абидаль снова вспомнил легендарную победу «Рубина» над «Барселоной»
17:38 · Россия. Первая лига
В «Уфе» прокомментировали отказ Павлюченко подписать контракт с клубом
15:53 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» хочет подписать воспитанника «Спартака» эксклюзив
14:37 · Россия. Первая лига
​На Украине назвали другую причину драки между российскими и украинскими футболистами
13:31 · Россия. Первая лига
«Шинник» сменил отель после драки с украинскими футболистами 1
13:29 · Россия. Первая лига
​Президент ФНЛ отреагировал на драку футболистов из России и Украины
13:25 · Россия. Первая лига
Гендиректор «Шинника» подтвердил драку между российскими и украинскими игроками
07:30 · Россия. Первая лига
Ширяев: «Рубин» стремится вернуться в РПЛ»
13 Февраля
21:03 · Россия. Первая лига
«Рубин» нацелился на болгарского форварда
18:58 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Рубина» оценил игру Дзагоева
17:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал главную проблему юношеского футбола в России
16:32 · Россия. Первая лига
Саная покинул «Енисей» официально
14:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Слуцкий может испытать себя в качестве комментатора»
11:08 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о двух трансферах официально
12 Февраля
17:30 · Россия. Первая лига
«Рубин» хочет возродить вторую команду
Все новости
Рекомендуем