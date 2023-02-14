Абидаль снова вспомнил легендарную победу «Рубина» над «Барселоной»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль вспомнил славную страницу истории казанского «Рубина», а именно победу над «сине-гранатовыми» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в 2009 году.

«Они провели фантастический матч и заслужили победу. Они играли от обороны? Это неважно, против «Барселоны» ты вынужден обороняться и ждать своих шансов», - цитирует Абидаля «Матч-ТВ».

Тот знаменитый матч, напомним, тогда завершился со счётом 2:1 в пользу гостей из Казани, голами в коллективе Курбана Бердыева отличились Гёкдениз Карадениз и Александр Рязанцев. У «Барселоны» забил Златан Ибрагимович, тренеровал «сине-гранатовых» тогда Хосеп Гвардиола.