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Первая лига

Агент Саплинова рассказал, почему «Рубин» решил отзаявить игрока

25 Февраля 2023 • 20:53 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Александра Саплинова, высказался о решении клуба отзаявить игрока.

«У Саплинова сейчас травма, он пропустит около трех недель. В основном с этим связано решение клуба отзаявить игрока. Пока что с «Рубином» не было разговоров о возможном расторжении контракта с футболистов», — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в пяти матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями. Отметим, Саплинов выступает за «Рубин» на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Ростову».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Саплинов Андрей Талаев
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