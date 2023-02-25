Агент Саплинова рассказал, почему «Рубин» решил отзаявить игрока

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Александра Саплинова, высказался о решении клуба отзаявить игрока.

«У Саплинова сейчас травма, он пропустит около трех недель. В основном с этим связано решение клуба отзаявить игрока. Пока что с «Рубином» не было разговоров о возможном расторжении контракта с футболистов», — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в пяти матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями. Отметим, Саплинов выступает за «Рубин» на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Ростову».