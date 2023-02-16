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Первая лига

Митков: «Рубин» — большой футбольный бренд»

16 Февраля 2023 • 16:54 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Болгарский нападающий Димитар Митков прокомментировал свой переход в «Рубин». Напомним, официально о трансфере было объявлено сегодня, 16 февраля. Контракт 23-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан конца текущего сезона.

Форвард признался, что был воодушевлён новостью об интересе к себе со стороны «Рубина», поэтому над поступившим предложением долго не раздумывал.

«Мне хотелось перейти в команду, где я смогу вырасти как футболист. Я знаю, что «Рубин» — большой футбольный бренд. Несколько лет назад клуб играл в еврокубках, были хорошие результаты», — цитирует Миткова официальный сайт казанского клуба.

В нынешнем сезоне Митков защищал цвета софийского «Локомотива», за который провёл 17 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

После 20 туров Первой лиги «Рубин» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Димитар Митков
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