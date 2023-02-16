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Первая лига

«Рубин» может возродить вторую команду

16 Февраля 2023 • 19:05 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Казанский «Рубин», ныне выступающий в Первой лиге, может возродить вторую команду - «Рубин-2». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники. Возрождение дубля казанского клуба планируется со следующего сезона.

Предполагается, что куратором новой команды станет депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин, ранее он являлся президентом «Рубина».

Отметим, что «прошлый» «Рубин-2» выступал в ПФЛ в сезонах 2013/14 и 2014/15, но просуществовал недолго и был расформирован уже в 2015-м году.

Что касается первой команды «Рубина», то на данный момент казанцы занимают третье место в Первой лиге, набрав 37 очков.

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ФК КУБАНЬ РУБИН
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