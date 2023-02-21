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Первая лига

Уткульбаев: «Рубин» несправедливо попал в волну вылета»

21 Февраля 2023 • 14:08 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о главной задаче казанской команды на оставшуюся часть текущего сезона.

Специалист заявил, что «Рубин» намерен вернуться в РПЛ, откуда, по мнению Уткульбаева, он вылетел незаслуженно.  

«Как-то мы несправедливо попали в волну вылета. Не должны мы там находиться ни по инфраструктуре, ни по игре, ни по людям, ни по городу, ни по заслугам», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».

После 20 туров Первой лиги «Рубин» набрал 37 очков и расположился на третьей строчке турнирной таблицы. Напомним, что напрямую в РПЛ выйдут команды, которые займут первые два места по итогам сезона. Следующие две будут бороться за это право в матчах плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Уткульбаев
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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