Не осталось никаких сомнений по поводу того, где продолжит карьеру российский защитник Эльмир Набиуллин. Игрок вернётся в «Рубин» - в клуб, в котором когда-то начинал свой футбольный путь.

Первую часть текущего сезона Набиуллин провёл в нижегородском «Пари НН», однако сыграл далеко не во всех матчах, в которых мог выйти на поле – у него набралось 13 выходов на поле во всех турнирах.

Набиуллин выступал за «Рубин» на взрослом уровне с 2014 по 2017 год, после по протоптанной дорожке перебрался в петербургский «Зенит», далее – в «Сочи». В 2021 году игрок оказался в «Химках», а прошлым летом перебрался в Нижний Новгород.