Игрок «Рубина» Безруков — о матче с ЦСКА: «Приятно одержать победу над таким соперником»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился мнением о победе над ЦСКА (2:0) в товарищеском матче, а также рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

20-летний футболист отметил, что очень приятно одержать победу над таким сильным соперником. Однако, по словам Безрукова, сейчас главной целью «Рубина» является подготовка к весенней части сезона.

«Это придаёт уверенности в своих силах, позитивных эмоций. У нас есть задача, которую нужно решить по итогам сезона, и все усилия сейчас подчинены этой цели», — приводит слова Безрукова «Спорт-Экспресс».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре балла.