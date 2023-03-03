Григорян рассказал, может ли он возглавить «Кубань»

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Кубани».

«Конкретного предложения не было, в «Кубани» есть главный тренер. Если поступит? Возглавить «Кубань» для любого тренера – честь. У команды боеспособный состав, чтобы решить вопрос сохранения прописки в лиге», — приводит слова Григоряна Metaratings.

Напомним, недавно в кубанском клубе произошли серьезные изменения в руководстве. Помимо этого, 9 января был назначен новый наставник команды — Андрей Сосницкий.

После 20 туров Первой лиги «Кубань» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.