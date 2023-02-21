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Первая лига

Форвард «Рубина» Муллин перешёл в стан конкурента казанцев официально

21 Февраля 2023 • 19:09 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин продолжит карьеру в другом клубе Первой лиги – астраханском «Волгаре». О состоявшемся переходе рапортует пресс-служба команды из Татарстана.

Арендное соглашение «Волгаря» с игроком рассчитано до окончания текущего сезона. В этом сезоне Муллин голов пока не забивал, выйдя на поле в 11 матчах за «Рубин».

Напомним, «Рубин» этот сезон проводит в Первой лиге и прямо сейчас занимает третье место в турнирной таблице, набрав за первую часть сезона 37 очков. «Волгарь» не сильно ниже – на восьмом месте с 30 набранными очками.

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ФК КУБАНЬ РУБИН
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