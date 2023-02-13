Главный тренер «Рубина» оценил игру Дзагоева

Наставник казанского «Рубина» Юрий Уктульбаев оценил игру 32-летнего полузащитника Алана Дзагоева, который пополнил казанский коллектив в прошлом году. Накануне клуб из столицы Татарстана сыграл вничью с «Краснодаром-2» в контрольном матче на сборах – 1:1.

«Во втором тайме матча мы попробовали для Алана иную позицию на поле — десятку, оттянутого нападающего. Насколько это удачно, посмотрим, но всегда нужно иметь запасные варианты. Он довольно качественно принимал мячи, но это сборы, плотность высокая, нагрузки. Ещё решим, где он будет играть», - цитирует Уткульбаева пресс-служба «Рубина».

Напомним, что казанцы этот сезон непривычно для себя самих проводят в Первой лиге, в которую клуб вылетел в конце прошлого сезона. Сейчас «Рубин» идёт на третьей строчке в турнире, завоевав за первую часть сезона 37 очков.