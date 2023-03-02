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Первая лига

Григорян может стать наставником «Кубани»

02 Марта 2023 • 09:26 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
06.03 17:30

Новым главным тренером «Кубани» может стать Александр Григорян, в таком случае он сменит Андрея Сосницкого. О подобном сценарии развития событий сообщает портал Metaratings.ru.

Изменения могут произойти уже в марте, уточняет источник, по одному из сценариев, Сосницкому еще дадут шанс в матчах с «Рубином» и «Аланией», после чего примут окончательное решение, по другому сценарию, все уже решено, осталось только оформить смену и это случится перед игрой с «Рубином», которая состоится шестого марта.

Сейчас «Кубань» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Андрей Сосницкий Александр Григорян
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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