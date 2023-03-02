Григорян может стать наставником «Кубани»

Новым главным тренером «Кубани» может стать Александр Григорян, в таком случае он сменит Андрея Сосницкого. О подобном сценарии развития событий сообщает портал Metaratings.ru.

Изменения могут произойти уже в марте, уточняет источник, по одному из сценариев, Сосницкому еще дадут шанс в матчах с «Рубином» и «Аланией», после чего примут окончательное решение, по другому сценарию, все уже решено, осталось только оформить смену и это случится перед игрой с «Рубином», которая состоится шестого марта.

Сейчас «Кубань» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице Первой лиги.