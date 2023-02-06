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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маргасов: «Игра показала, что мы с каждым матчем всё лучше и лучше»

06 Февраля 2023 • 19:21 Комментировать
Сочи
3:0
Ростов
окончен

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (3:0).

- Как воспринимать эти 3:0 в вашу пользу? Насколько это серьезно?

- Я думаю, мы заслужили сегодня победу полностью, полностью переиграли соперника и в обороне, и в атаке, три гола забили, могли забить еще больше. Я думаю, всё заслуженно.

- По сравнению с прошлым матчем показалось, что сегодня был более прессингующий вариант, может быть, ноги были немного свежее. Как это описать?

- Сейчас сборы идут, ноги в любом случае не свежие. Есть нагрузки, после нагрузок игры, адаптируемся к этому ко всему. Готовимся к сезону. Может быть, да, сегодня были посвежее. Адаптация проходит. Ближе к сезону мы становимся все лучше физически. Игра это показала, что мы с каждым матчем всё лучше и лучше. В хороших кондициях.

- Как прошло воссоединение с Курбаном Бекиевичем? Все-таки работали вместе.

- Да, работали, нормально. Требования знаем, поэтому стараемся.

- Бердыев в чем-то изменился по-тренерски и по-человечески?

- Немножечко, я думаю, стал жестче по требованиям. Есть определенные требования, где он требует намного жестче, чем раньше. Футбол меняется с каждым годом, поэтому это объективно.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимофей Маргасов Сочи
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