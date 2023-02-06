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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев предлагал, чтобы после удаления «Ростов» оставался в полном составе

06 Февраля 2023 • 19:41 Комментировать
Сочи
3:0
Ростов
окончен

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (3:0).

- Мы тут с игроками обеих команд сошлись в том, что сегодня «Сочи» был особенно хорош в прессинге, даже лучше, чем в первой игре. С чем вы эту разницу связываете?

- Надо учесть, что «Ростов» играл не основным составом, а дублерами. Это молодые мальчики, талантливые ребята, поэтому я думаю, с этим связано. Я думаю, что у них так же, как и у нас есть определенный процент времени каждому игроку. Вы видели, что достаточно талантливые мальчики хорошо выходили из-под прессинга. Мы особо не делаем акцент на сопернике, а делаем акцент на себя. Что-то получалось, но в некоторых моментах мы играли плохо, даже в прессинге.

- После поражения в первом туре вы говорили, что скорее довольны командой. Какой матч в исполнении вашей команды вам понравился больше?

- В атаке первый, а в обороне, я думаю, что сегодняшний. Там какой-то контроль был надежный. Сегодня задача была немного другая - сочетания контроля и вылета в контратаку. Мы знали, как «Ростов» обороняется. Поэтому так.

- Как происходила в перерыве вот эта история с восполнением состава «Ростова»? Ваше мнение, вы бы спрашивали «за», «против»?

- Мы первыми сказали, что мы готовы к тому, чтобы они играли полным составом. Это от нас шло. Мы благодарны «Ростову» за Мещанинова. Но даже если бы этого не было, турнир предсезонный, где надо играть полными составами. Я думаю, что это любой тренер бы сделал.

- А отработать игру в большинстве, например?

- Это не хоккей. Нет, нет, в этом плане нет. Нам, наоборот нужно было своих проверить, тех, кто выйдет на замену, чтобы они играли так, как против полного состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Курбан Бердыев Сочи
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