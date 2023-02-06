Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало понятно»

06 Февраля 2023 • 22:02 Комментировать
Сочи
3:0
Ростов
окончен

Бывший игрок «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев оценил результат работы «Сочи» на зимних сборах под руководством Курбана Бердыева.

«С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало ясно и понятно. Это видно в игре. Конечно, это связано с тренером. Уже видна рука специалиста», — заявил экс-футболист сборных СССР, СНГ и России, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Бердыева ранее сегодня, 6 февраля,со счётом 3:0 разгромили «Ростов» во встрече Зимнего кубка РПЛ. Известный специалист возглавил коллектив из олимпийской столицы после первой части текущего сезона, сменив на посту Вадима Гаранина.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Игорь Корнеев Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
23:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может усилиться форвардом сборной Панамы
22:42 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Можно сказать, что кайфую на новой позиции»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Счастлив, что Зиньковский в этом матче смог полностью себя показать»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль оценил новую позицию Соболева
22:29 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Спартак» показал себя лучше»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Рыбус поведал о проблемах Дуарте с адаптацией в «Спартаке»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Готовы не на 100%, но уже почти»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Не совсем удачная игра с нашей стороны, ничего, будем разбираться»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало понятно»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Евдокимов близок к переходу в «Текстильщик»
21:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тихонов заявил, что пока не готов тренировать за границей
21:12 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Российский футбол должен оставаться в УЕФА»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поздравил Кержакова с новым назначением
21:10 · Россия. Первая лига
«Волга» подпишет контракт с форвардом Момо Туре
Все новости
Рекомендуем