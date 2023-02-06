Корнеев: «С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало понятно»

Бывший игрок «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев оценил результат работы «Сочи» на зимних сборах под руководством Курбана Бердыева.

«С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало ясно и понятно. Это видно в игре. Конечно, это связано с тренером. Уже видна рука специалиста», — заявил экс-футболист сборных СССР, СНГ и России, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Бердыева ранее сегодня, 6 февраля,со счётом 3:0 разгромили «Ростов» во встрече Зимнего кубка РПЛ. Известный специалист возглавил коллектив из олимпийской столицы после первой части текущего сезона, сменив на посту Вадима Гаранина.