Юсупов рассказал, что изменилось в «Сочи» с приходом Бердыева

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о том, какие изменения произошли в команде после того, как её возглавил Курбан Бердыев.

По словам Юсупова, новый наставник требует от своих подопечных полного профессионализма и внимания ко всем деталям.

«От нас важна концентрация в каждом моменте. Перед тренировкой нам нельзя давать расхлябанно передачи. Всё всегда чётко и дисциплинированно», — цитирует Юсупова «Чемпионат».

Напомним, 70-летний Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Ранее он работал в «Ростове» и «Рубине». Вместе с казанским клубом он дважды выигрывал чемпионат России (в 2008 и 2009 годах).

После 17 туров РПЛ сочинцы набрали 25 очков, расположившись на девятом месте турнирной таблицы.