Джорджевич: «Что касается «Сочи», у нас много что получалось сегодня»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (3:0).

- Вы забили один из мячей, опишите этот эпизод. Как там все происходило, с вашей точки зрения?

- Я думаю, что в целом хорошая игра. А что касается «Сочи», у нас много что получалось сегодня. Гол, который я забил? Сделали хороший прессинг, Сарвели отдал хороший пас в одно касание. Получилось, что я вышел один на один и пробил хорошо. Забил, так что всё хорошо.

- Сарвели в предыдущем матче не играл, а сегодня вышел в старте. Может быть, из-за того, что соскучился по футболу, наверное, так себя сегодня проявил. Был заряжен в раздевалке, как вы считаете?

- Сара - очень хороший футболист, мы всё это знаем. Может быть, в одной игре у него не получится, но мы уверены, что в играх, которые самые главные для нас, это в чемпионате, он будет выглядеть хорошо. Он сейчас на этих сборах выглядит очень хорошо, поэтому это помогает команде очень хорошо. Он уже забивал, отдавал, мы все довольны. С ним очень хорошо играть.