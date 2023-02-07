Глебов высказался после крупного поражения от «Сочи»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался после поражения от «Сочи» (0:3) в матче второго тура зимнего Кубка РПЛ.

«Задача у нас была выйти и выполнять все, что мы должны делать, то, что мы отрабатываем и о чем говорим. Ну, не получилось, хотя были неплохие подходы. Думаю, что мы забирали инициативу, с мячом играли», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Хавбек рассказал, что после каждого матча бывает разбор, в этот раз будет больше нюансов, нужно понять, почему у команды не получалось выходить из обороны в атаку.

Отметим, что поражение от «Сочи» стало вторым на турнире для «Ростова». В первой игре подопечные Валерия Карпина уступили в серии пенальти «Спартаку» (0:0, 1:2 по пен).