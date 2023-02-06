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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян: «В последнее время мы, наверное, слишком хорошо играли»

06 Февраля 2023 • 19:15 Комментировать
Сочи
3:0
Ростов
окончен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (0:3).

- В последнее время мы, наверное, слишком хорошо играли. И Валерий Георгиевич был доволен, что у нас и в обороне, и впереди, всё получается. Я думаю, что эти игры как раз таки вовремя, где мы проиграли, мы пропустили, и где у нас есть над чем работать.

- С точки зрения футбольных суеверий как это расшифровать - получить 0:3 на сборах - это значит…

- Я никогда об этом не задумывался, если честно, поэтому верю, что у нас всё будет хорошо.

- Есть говорить конкретно об игровых компонентах, показалось, что сегодня «Сочи» запрессинговал соперника. Что произошло?

- На самом деле, мне кажется, сейчас такой период, что все в разном состоянии. Тот же прессинг заключается в чем? Что все вовремя и своевременно. У нас Дмитрий Полоз все время говорит: «Чувство дистанции». Вот это чувствовать, вовремя бежать в прессинг, вовремя накрывать игрока, вот это. А когда ты не на 100% готов, это не всегда проходит. Тем более, сейчас мы видим, что наигрываются игровые связи, некоторые еще не до конца друг друга чувствуют. Вот это по чуть-чуть складывается, и всё получается. Я думаю, ближе к началу чемпионата у нас будет лучше.

- С чем связаны изменения в имидже. Кто вдохновил?

- На самом деле всё просто. Я просто перед сборами не успел постричься, поэтому пока так, вернусь, и там посмотрим.

- Пока Мауро Каморанези?

- Да. Он самый.

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Ростов Хорен Байрамян
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