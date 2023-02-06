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Бердыев преподал урок Карпину: «Сочи» разгромил «Ростов» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ

06 Февраля 2023 • 18:52 Комментировать
Сочи
3:0
Ростов
окончен

Второй тур Winline Зимнего кубка РПЛ начался с матча «Сочи» и «Ростова», потерпевших поражения в первом туре.

Протокол игры  
Сочи3:0Ростов
(1:0) Бурмистров Никита11'  
(2:0) Джорджевич Лука16'  
(3:0) Сарвели Владислав58'  
Джанаев СосланМакарчук АртёмМещанинов АртёмСиссако МуссаБатырев АмирБурмистров НикитаДркушич ВаняМаргасов ТимофейНобоа КристианДжорджевич ЛукаСарвели Владислав
Запасные: Терехов СергейЦаллагов ИбрагимМиладинович ИванЖоаозиньоЮрганов ИгорьКусков АртурФёдоров ЗахарКравцов КириллМелкадзе ГеоргийЗаболотный НиколайЮсупов АртёмЗаика Кирилл
Песьяков СергейМелёхин ВикторПрохин ДанилаСильянов АлександрТерентьев Денис  35'  38'Мельников СтепанМиронов Андрей СергеевичПолоз ДмитрийСелява АлександрЩетинин КириллГоленков Егор
Запасные: Моисеев КириллБочаров ПавелКомличенко НиколайЛангович АндрейТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилМаксецов АртурОсипенко МаксимБайрамян ХоренСухомлинов ДанилаУткин ДаниилГлебов Данил
06 февраля.

Но если «Сочи» на прошлой неделе проиграл «Краснодару» в основное время, то «Ростов» не совладал со «Спартаком» в серии пенальти. А потому перед вторым туром у «барсов» в активе было ноль очков, тогда как донская команда имела в своей копилке один турнирный балл. Подтвердить титульные амбиции эти команды могли одним образом – победой в очной встрече. Естественно, в игровое время, без серии пенальти.

Тревожный звоночек для обороны «Ростова» прозвучал в районе десятой минуты, когда конструктор передач Нобоа навесил с левого фланга, и Джорджевич головой подправил мяч немного мимо дальней девятки. Дончане, однако, не извлекли уроков из этого эпизода, не обрели внимательность и познали пропущенный гол в самом скором времени. Миронов потерял мяч перед свой штрафной, подарив его Батыреву, и Бурмистров после короткого паса Джорджевича отправил сферу из полукруга в левый угол ворот Песьякова (1:0).

Ладно ещё, если один раз допустил грубую ошибку и накликал гол в свои ворота, – с кем не бывает, как говорится. Но делать такое второй раз за несколько минут с тем же отрицательным результатом – это как-то совсем уж не комильфо. На шестнадцатой минуте Миронов снова расстался с мячом около своей штрафной, снабдив им соперника Сарвели. Тот покатил на Джорджевича, который всё порешал в завершающей стадии (2:0). С другой стороны, здесь можно не только пожурить Миронова, но и похвалить сочинцев за их полезный прессинг.

Далее черноморцы ожидаемо сосредоточились на позиционной обороне, особенно учитывая тот факт, что их тренирует Курбан Бердыев. На 23-й минуте Сильянов угрожал чужим воротам из-за пределов штрафной, но немного не попал в створ. Впоследствии Миронов пытался перекрыть свои ошибки забитым голом, однако его дальний удар взял Джанаев. Плюс на 43-й минуте был момент у номинальных гостей – тогда они не смогли затолкать мяч в ворота после прострела справа от Щетинина.

Минут за десять до этого счёт вполне мог стать крупным. Джорджевич ускакал к чужим воротам по левому флангу со смещением и пробил, а Песьяков ногами защитил собственные владения. Нельзя не отметить и игровое поведение Терентьева, двумя грубыми подкатами за четыре минуты наработавшего на две жёлтые карточки. Из-за этого «Ростов» доиграл первый тайм вдесятером, а в перерыве Терентьев был заменён на Ланговича – это ведь товарищеский матч, здесь так можно. У «Сочи», кстати, тоже играл Мещанинов, удалённый в прошлой встрече с «Краснодаром».

Вернёмся к отчётному матчу. Во втором тайме, понятное дело, пошли массовые замены, причём в разные слоты, а не единовременно. Развилка по моментам случилась на 57-58-й минутах. Комаров кручёным ударом со среднего расстояния не попал в левый угол, а «барсы» вслед за тем довели свою опасную ситуацию до верного. Мелкадзе дотащил мяч до штрафной и отдал по диагонали влево Макарчуку, прострелившему на замкнувшего эту голевую цепь Сарвели (3:0).

«Ростов» владел территорией в оставшиеся полчаса и при этом не сподобился даже на гол престижа. Какие-то полумоменты донская команда имела, но Байрамяну и Мелёхину не хватило точности, а удары Уткина блокировались либо ловились Джанаевым. В свою очередь, с приличных дистанций не попадали в створ других ворот Юсупов с Заикой. Как видим, Курбан Бердыев преподал урок Валерию Карпину. «Сочи» благодаря крупной победе вышел пока что на первое место таблицы, обогнав «Краснодар» по разнице мячей, но по итогам матча «быков» со «Спартаком» черноморцы точно опустятся ниже. «Ростов» же упал на чистую последнюю строчку, у него остаётся только один скромный балл.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Курбан Бердыев Валерий Карпин Чемпионат России Сочи РПЛ
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