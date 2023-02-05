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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе: «Сочи» занимает не своё место в таблице»

05 Февраля 2023 • 17:02 Комментировать
Сочи
...
Ростов
Через 22 ч. 38 мин.

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос о целях на оставшуюся часть сезона в Российской премьер-лиге.

«Цель команды — попасть в пятерку и закрепиться там. Сейчас «Сочи» занимает не свое место в таблице. А какая цель у меня лично? Ну, было бы неплохо забить еще пять-шесть голов. Тогда я буду доволен», — приводит слова Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.

После 17 туров «Сочи» идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Георгий Мелкадзе
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