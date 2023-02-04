Канчельскис: «Мне было бы интересно снова посмотреть на Азмуна в РПЛ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Байера» Сердара Азмуна в Российскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что 28-летнего иранца могут взять в аренду «Локомотив» и «Сочи». Напомним, что ранее Азмун защищал цвета «Зенита», «Рубина» и «Ростова».

«Мне было бы интересно снова посмотреть на Азмуна в РПЛ. Я считаю Сердара хорошим футболистом», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Азмун провёл за «Байер» 13 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает иранского футболиста в 12 миллионов евро.