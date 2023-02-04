Терехов: «Не думаю, что «Сочи» будет что-то кардинально менять в своей игре»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о работе под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева.

По мнению Терехова, с приходом Бердыева стиль игры команды сильно не изменится, сочинцы по-прежнему будут стремиться к балансу во всех компонентах.

«Бердыев очень требовательный тренер, обращает внимание на мелочи. Не думаю, что мы что-то кардинально будем менять в нашей игре. Это будет сбалансированный футбол», — цитирует Терехова Sport24.

Напомним, 70-летний Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года, сменив на этом посту Вадима Гаранина.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.