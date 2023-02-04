Мелкадзе: «Планирую бороться за место в составе сборной России»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе сообщил о том, что не планирует менять российское гражданство на грузинское, так как намерен побороться за место в составе сборной России.

«Сейчас не собираюсь менять гражданство. Планирую бороться за место в составе сборной России», — приводит слова Мелкадзе «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл в составе «Сочи» 18 матчей, забив пять голов и отдав две результативные передачи. Цвета южан Мелкадзе защищает с января 2022 года, ранее он выступал за «Ахмат» и московский «Спартак».

После 17 туров РПЛ южане занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.