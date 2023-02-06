Карпин: «Поражение 0:3 вообще ничего не значит, это даже хорошо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (0:3).

- Мы с футболистами сошлись во мнении, что сегодня «Сочи» был чуть посвежее, особенно в вопросе прессинга. Как это смотрелось с вашей позиции?

- Нет, абсолютно не в этом проблема, не в том, свежее они или нет. Просто мы неправильно играли, вот и всё.

- В чем именно?

- Нюансы есть. Я не буду конкретно рассказывать, к чему мы готовились или что мы должны были делать. Во втором тайме стали делать, и всё нормально.

- Что происходило в перерыве? Насколько я понял, сочинцы выступили с предложением, чтобы у вас был полный состав?

- Они подошли, сказали, что Курбан Бекиевич не против того, чтобы играть 10 на 10, это естественно и нормально. А что тренировать против соперника, у которого на одного человека меньше? То же самое мы делали всегда на сборах.

- То есть, есть тренировки с урезанным составом?

- Нет, я имею в виду, что делали так, что разрешали другой команде играть вдесятером.

- А есть хоть какая-то практическая польза от того, чтобы сыграть в меньшинстве?

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- Нет, не вижу ни одной пользы в этом.

- Может быть, кто-то сегодня персонально понравился? Потому что мы видели, что впрыскивали молодежь, ребята появлялись, в том числе те, что в первом матче не играли

- Комаров только вышел, а еще Максецов на 15-20 минут, сколько они там вышли? Им оценки давать не нужно. Вышли, сыграли и нормально.

- Если по опыту судить, поражение 0:3 на сборах - это значит…

- … Вообще ничего не значит. Это даже хорошо.

- С точки зрения суеверия, может быть?

- Лучше всегда проиграть какую-то игру.