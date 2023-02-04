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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин назвал российских тренеров, которые могли бы поработать в Европе

04 Февраля 2023 • 19:26 Комментировать
Рубин
...
Уфа
Через 13 ч. 21 мин.

Бывший советский футболист Валерий Гладилин назвал нескольких российских тренеров, которые могли бы попробовать себя в роли тренера европейской команды.

«У нас целая группа тренеров могла бы попробовать себя в Европе. В их числе Валерий Карпин, Сергей Семак, Дмитрий Хохлов, Сергей Юран и Дмитрий Аленичев. Я бы мог назвать ещё десяток имён», - цитирует Гладилина «Чемпионат».

А из более опытных тренеров Гладилин назвал нынешнего рулевого «Сочи» Курбана Бердыева.

На данный момент Карпин и Семак работают в клубах РПЛ, а Юран и Аленичев находятся без работы или в поисках нового клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Сергей Юран Дмитрий Аленичев Дмитрий Хохлов Валерий Гладилин
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