Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Сочи» над «Ростовом» в товарищеском матче в Абу-Даби.

- Как вам игра?

- На этом этапе не может быть яркого футбола, который бы кого-то удовлетворил в полной мере. Каждый клуб решает свои задачи, ребята находятся под нагрузками, поэтому игра получилась не яркая, монотонная.

- Но сочинцы наверняка удовлетворены результатом?

- Конечно. Они сыграли результативно. В первом тайме они выглядели намного сильнее «Ростова», забили два мяча за 16 минут.

- Это определило ход игры?

- Конечно. Потом сочинцы спокойно отдали пространство и ждали контратаки. Затем им удалось и третий забить. Команда Бердыева выглядела посвежее, побыстрее, а «Ростов» был какой-то прибитый, тяжеловатый. Весь вопрос был в функциональном состоянии каждой команды на данный момент.

- Заметно ли улучшение физических кондиций игроков, если судить по двум матчам?

- В первой встрече турнира играл один состав, а сегодня вышел другой, поэтому судить пока трудно. Кто-то больше отдыхал.

- Над чем еще надо поработать сочинцам и ростовчанам?

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- Работать надо всегда и есть над чем. Есть определенный план. Эта игра была этапом подготовки, и наверняка у каждого футболиста было свое задание, как и у команды в целом. Курбан Бердыев перед этой встречей сказал, что у его команды была задача – хорошо сыграть в защите и отработать выход из обороны. Игроки это выполняли. При этом они еще и забили три мяча. «Ростов» тоже наигрывал какие-то вещи.

- «Ростов» пропустил два быстрых мяча. Затем третий. Есть проблемы в обороне?

- На первых минутах вообще все было плохо. Просто никак. Команда разобрана. И сказать, что был какой-то прессинг, я тоже не могу. Они сами ошибались. Карпин обязательно обратит на это внимание своих ребят.

- На турнире красных карточек больше, чем желтых. С чем это связано?

- Я не заметил какой-то грубости в игре. Все достаточно уважительно друг к другу относятся. Конечно, нежелательно сейчас получать травмы и выбыть, поэтому никто не рискует. А те красные карточки, что судья показал, в принципе были не нужны. Просто иногда под нагрузкой происходит отключение мозга.

- Как думаете, насколько командам важно выиграть этот турнир в плане психологии, ведь тренерам всегда хочется чтобы его команда набралась уверенности перед официальными матчами?

- Это всегда стимулирует, любая победа. Они задает тон, настроение в команде. Это очень хорошо. Но если ты не выиграл, это тоже не критично. Просто в таких матчах выявляются негативные вещи, над которыми надо работать. Поэтому такие турниры полезны.

Елена Григорьевская