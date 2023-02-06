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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Допускаю, что Карпин ещё не сказал своего последнего слова в Испании»

06 Февраля 2023 • 16:56 Комментировать
Сочи
2:0
Ростов
1-й тайм

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективы возможного возвращения наставника «Ростова» Валерия Карпина в Европу. Напомним, в период с 2014 по 2015 год российский специалист возглавлял испанскую «Мальорку».

По мнению Сёмина, Карпин своего последнего слова в Испании ещё не сказал, поэтому не исключено, что 54-летний специалист снова захочет попробовать себя в этой стране.  

«Способен ли Карпин в будущем возглавить европейский клуб? Вполне может. А почему нет? В той же Испании его хорошо знают, языком он владеет. Тем более он уже там работал», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Зенита» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Юрий Сёмин
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