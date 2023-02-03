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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа: «Бердыев совсем не изменился»

03 Февраля 2023 • 22:26 Комментировать
Сочи
...
Ростов
06.02 17:00

Ветеран РПЛ, 37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от работы с хорошо знакомым ему наставником – Курбаном Бердыевым.

«Бердыев совсем не изменился, он хороший тренер, ядро команды. Мы с ним работали и до этого, наши с ним отношения как у тренера и игрока. Все знают, что мы с ним с 16 лет работаем», - цитирует игрока Sport24.

Нобоа добавил, что назначение Бердыева было сюрпризом для него и он очень обрадовался, когда узнал о том, что этот известный специалист станет новым наставником «Сочи».

Напомним, что Курбан Бердыев стал главным тренером сочинцев текущей зимой, клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Кристиан Нобоа Сочи
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