Нобоа: «Бердыев совсем не изменился»

Ветеран РПЛ, 37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от работы с хорошо знакомым ему наставником – Курбаном Бердыевым.

«Бердыев совсем не изменился, он хороший тренер, ядро команды. Мы с ним работали и до этого, наши с ним отношения как у тренера и игрока. Все знают, что мы с ним с 16 лет работаем», - цитирует игрока Sport24.

Нобоа добавил, что назначение Бердыева было сюрпризом для него и он очень обрадовался, когда узнал о том, что этот известный специалист станет новым наставником «Сочи».

Напомним, что Курбан Бердыев стал главным тренером сочинцев текущей зимой, клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.