Батырев признался, что ему нравится работать с Бердыевым в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев высказался о работе под руководством Курбана Бердыева.

«Мне очень нравится работать с Бердыевым. Я многому учусь у Курбана Бекиевича. Стараюсь выполнять все требования. Мы уделяем достаточно времени тактике, деталям и концентрации», — приводит слова Батырева «Чемпионат».

Футболист отметил, что Бердыев дает ему очень много подсказок, чтобы он смог стать лучше.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в восьми матчах за сочинский клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.