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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: «Где-то технический брак на усталости, потому что два гола привезли себе сами»

06 Февраля 2023 • 19:33 Комментировать
Сочи
3:0
Ростов
окончен

Форвард «Ростова» Николай Комличенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (0:3).

- 0:3, насколько это обжигает, или все нормально, тренировочный процесс, получилось - не получилось?

- Если в общем брать, конечно, не хочется проигрывать, а хочется выигрывать даже на сборах. Главное, что без травм, получили нагрузку, как и планировали. Наверное, удаление чуть скосило рисунок. Понятное дело, где-то не готовы. Где-то технический брак на усталости, потому что два гола привезли себе сами. Поэтому ничего. Главное, что без травм и что нагрузку получили.

- Почему такая жесткая игра получилась? И удаление было, и желтые карточки, хотя казалось, что у вас был товарищеский матч?

- Да, товарищеский, но вы видите эмоции. Никто не хочет проигрывать и в отдельных эпизодах тоже. Наверное, это и сыграло роль такую, злую шутку, что игра немного поменялась и играли пожестче.

- В перерыве Карпин что говорил?

- А я не знаю, я здесь разминался. Когда мы выходили, он сказал, что счет 0:0, играть  в то, что мы тренировали.

- Пока «Ростов» еще ни одного гола не забил с игры на этом турнире, впереди еще один матч.

- Постараемся забить «Краснодару».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
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