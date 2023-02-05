Нобоа снова высказался о работе в «Сочи»

Эквадорский полузащитник и ветеран РПЛ Кристиан Нобоа снова порассуждал о возможной работе в футбольном клубе «Сочи» после окончания карьеры.

«Руководство ценит то, что я делаю как футболист, они ценят моё знание нескольких языков, знакомства в футбольном мире, у нас с ними был об этом разговор. Однако сам я ещё не думал о том, в какой роли мог бы помочь «Сочи», - цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

«Пока я играю в футбол, мысли только об этом», - добавил 37-летний Нобоа.

Напомним, что этой зимой «Сочи» возглавил прекрасно знакомый Нобоа тренер Курбан Бердыев. Трудовое соглашение эквадорца с клубом действует до середины 2024 года. Нобоа стал лучшим игроком РПЛ в прошлом сезоне.