Стрепетов: «Бердыев будет искать голеадора, он нужен «Сочи»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что «Сочи» необходимо подписать нового нападающего.

Стрепетов заявил «РБ Спорту», что у «Сочи» есть проблемы в завершающей стадии, команда создала много моментов в матче с «Краснодаром», которые Георгий Мелкадзе и Никита Бурмистров должны были реализовывать.

«Думаю, в нападение Бердыев будет искать исполнителя, такого голеадора, он явно нужен, не в обиду тем ребятам, которые сейчас играют в атаке. Все они по-своему интересные, но хорошего взаимодействия нет», — добавил эксперт.

Завтра, 6 февраля, подопечные Курбана Бердыева сыграют с «Ростовом» в рамках матча второго тура зимнего Кубка РПЛ, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.