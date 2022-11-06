Рязанцев прокомментировал момент с незабитым голом в ворота «Крыльев Советов»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался об эпизоде с назабитым мячом в игре 16-го тура с «Крыльями Советов» (0:2).

«Мой незабитый момент? Единственное, что меня успокаивает, это было при 0:2. Это был технический брак», — цитирует Рязанцева «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что в последних матчах его команда должна была набирать очки, это касается игр с «Локомотивом» и «Ахматом», но впереди еще есть время для реабилитации.

В текущем сезоне 36-летний игрок принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав шесть очков после 16 туров.